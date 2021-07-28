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Из-за непогоды пропал свет в пяти областях

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Среда 28 июля 2021 08:06
Из-за непогоды пропал свет в пяти областях Фото: в Украине выключили свет в 65 областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 7 утра из-за порывов ветра, дождя и грозы произошло отключение света в 65 населенных пунктах. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, отключение света произошло в пяти областях:

  • Львовская -18 населенных пунктов,
  • Киевская - 16,
  • Житомирская - 15,
  • Волынская - 10,
  • Черниговская - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что сегодня большинство областей накроют дожди.

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