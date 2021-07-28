Из-за непогоды пропал свет в пяти областях
Фото: в Украине выключили свет в 65 областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра из-за порывов ветра, дождя и грозы произошло отключение света в 65 населенных пунктах. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, отключение света произошло в пяти областях:
- Львовская -18 населенных пунктов,
- Киевская - 16,
- Житомирская - 15,
- Волынская - 10,
- Черниговская - 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что сегодня большинство областей накроют дожди.