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Через негоду сталося відключення світла у п'яти областях 

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Середа 28 липня 2021 08:06
Через негоду сталося відключення світла у п'яти областях  Фото: в Україні вимкнули світло у 65 областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку через пориви вітру, дощ та грозу сталося відключення світла у 65 населених пунктах. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, відключення світла відбулося у п'яти областях:

  • Львівська - 18 населених пунктів,
  • Київська - 16,
  • Житомирська - 15,
  • Волинська - 10,
  • Чернігівська - 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що сьогодні більшість областей накриють дощі.

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