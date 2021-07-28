Через негоду сталося відключення світла у п'яти областях
Фото: в Україні вимкнули світло у 65 областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 7 ранку через пориви вітру, дощ та грозу сталося відключення світла у 65 населених пунктах. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, відключення світла відбулося у п'яти областях:
- Львівська - 18 населених пунктів,
- Київська - 16,
- Житомирська - 15,
- Волинська - 10,
- Чернігівська - 6.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що сьогодні більшість областей накриють дощі.