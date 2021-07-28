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Жара и дожди с грозами: какой сегодня будет погода в Украине

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Среда 28 июля 2021 08:00
Жара и дожди с грозами: какой сегодня будет погода в Украине Фото: часть Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня большинство областей накроют дожди. При этом во всех регионах будет жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По всей стране в течение дня будет жарко. Самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны - до +34 в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

Также жарко будет на западе - в Закарпатской области температура прогреется до +33 градусов.

Ночью по всей стране показатели термометров будут колебаться от +16-18 градусов до +22-24 градусов в Одесской области.

Жара и дожди с грозами: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве

В столице сегодня будет жарко. Синоптики прогнозируют +28-30 градусов в течение дня. Ночью будет немного прохладнее. Температура опустится до +18-20 градусов.

В то же время, Киев накроет дождь с грозами.

Жара и дожди с грозами: какой сегодня будет погода в Украине

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