Жара и дожди с грозами: какой сегодня будет погода в Украине
Фото: часть Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня большинство областей накроют дожди. При этом во всех регионах будет жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По всей стране в течение дня будет жарко. Самые высокие показатели термометров ожидаются на юге страны - до +34 в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.
Также жарко будет на западе - в Закарпатской области температура прогреется до +33 градусов.
Ночью по всей стране показатели термометров будут колебаться от +16-18 градусов до +22-24 градусов в Одесской области.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет жарко. Синоптики прогнозируют +28-30 градусов в течение дня. Ночью будет немного прохладнее. Температура опустится до +18-20 градусов.
В то же время, Киев накроет дождь с грозами.