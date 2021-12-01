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Из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях

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Украина, Среда 01 декабря 2021 08:10
Из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях Фото: из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 1 декабря в результате ухудшения погоды (порывы ветра) обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях:

  • Ивано-Франковская - 37,
  • Черниговская - 8,
  • Черновицкая - 6,
  • Закарпатская - 3,
  • Донецкая - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, сегодня, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

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