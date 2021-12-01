Из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях
Фото: из-за непогоды обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 1 декабря в результате ухудшения погоды (порывы ветра) обесточены 56 населенных пунктов в пяти областях:
- Ивано-Франковская - 37,
- Черниговская - 8,
- Черновицкая - 6,
- Закарпатская - 3,
- Донецкая - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.