Через негоду знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях
Фото: через негоду знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 56 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 1 грудня внаслідок погіршення погоди (пориви вітру) знеструмлено 56 населених пунктів у п'яти областях:
- Івано-Франківська - 37,
- Чернігівська - 8,
- Чернівецька - 6,
- Закарпатська - 3,
- Донецька - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.