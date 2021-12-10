Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях

В Украине в результате ухудшения погодных условий без света остались 107 населенных пунктов. Из-за чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, а именно:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Украине ожидается потепление, днем местами до +14. В Житомирской и Винницкой областях будут идти дожди, а на Западе - с мокрым снегом на остальныхтерриториях без осадков.