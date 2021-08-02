От непогоды во Львове погибли два человека
Фото: непогода во Львовской области (Varta Львов)
От непогоды во Львове погибло два человека. Во время урагана в Стрыйском парке на них упало дерево.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют.
Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.
Сейчас на месте работают все службы.
Также в результате значительных ливней и сильного ветра во Львове и области упали деревья и рекламный щит, не курсировал львовский электротранспорт.
Напомним, что Черновцы накрыла непогода.
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