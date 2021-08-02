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От непогоды во Львове погибли два человека

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Львов, Понедельник 02 августа 2021 02:35
От непогоды во Львове погибли два человека Фото: непогода во Львовской области (Varta Львов)
Автор: РБК-Украина

От непогоды во Львове погибло два человека. Во время урагана в Стрыйском парке на них упало дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.

Сейчас на месте работают все службы.

Также в результате значительных ливней и сильного ветра во Львове и области упали деревья и рекламный щит, не курсировал львовский электротранспорт.

Напомним, что Черновцы накрыла непогода.

Также мы писали о прогнозе Укргидрометцентра на последний месяц лета.

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