Від негоди у Львові загинуло дві людини
Фото: негода у Львівській області (Varta Львів)
Від негоди у Львові загинуло дві людини. Під час буревію у Стрийському парку на них впало дерево.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з`ясовують.
Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.
Зараз на місці працюють усі служби.
Також внаслідок значних злив та сильного вітру у Львові та області впали дерева та рекламний щит, не курсував львівський електротранспорт.
Нагадаємо, що Чернівці накрила негода.
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