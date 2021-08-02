Від негоди у Львові загинуло дві людини. Під час буревію у Стрийському парку на них впало дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради .

Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці. Обставини події з`ясовують.

Відомо, що чоловікові було 20 років, а дівчині - 18 років. Хлопець та дівчина на момент падіння дерева сиділи на лавці.

Зараз на місці працюють усі служби.

Також внаслідок значних злив та сильного вітру у Львові та області впали дерева та рекламний щит, не курсував львівський електротранспорт.