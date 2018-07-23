Через негоду у Києві біля метро "Лівобережна" затопило дорогу, утворився затор

В районі "Лівобережної" затоплено дорогу під мостом

Через негоду у Києві сьогодні, 23 липня 2018 року, біля станції метро "Лівобережна" затопило дорогу, утворилися затори. Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Так, повідомляється, що в районі "Лівобережної" затоплено дорогу під мостом.

Станция метро #Левобережная стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте! Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 23 липня 2018 р.

"Станція метро "Лівобережна" стоїть у пробці, під мостом метро все залито. Об'їжджайте!", - йдеться у повідомленні.

Фото: негода у Києві (facebook.com/taraskaidan)

Левобережная, дождик прошел Опубліковано Андрієм Фоменком Понеділок, 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у столиці очікується гроза. Крім того, за даними синоптиків, у Києві 23 можливий град, а також сильний вітер - до 20 м/с.

Зазначимо, гроза також очікується у більшості регіонів України, окрім східних областей та півдня.