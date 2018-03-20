Из-за непогоды в Киеве могут ограничить въезд грузовиков

В связи с непогодой в Киеве могут ввести ограничения на въезд грузовиков в столицу во вторник, 20 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Вечером 20 марта в случае необходимости соответствующие службы города оперативно принимать решение о запрете или разрешении на въезд большегрузного и большегрузного транспорта в столицу. Такое решение принято постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники.

"Городские власти убедительно просят киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы ", - сообщили в КГГА.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в течение 20 и 21 марта в связи с ухудшением погодных условий. Также 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м / с.