Через негоду у Києві можуть обмежити в'їзд вантажівок

У зв’язку із негодою у Києві можуть ввести обмеження на в'їзд вантажівок до столиці у вівторок, 20 березня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Увечері 20 березня в разі необхідності відповідні служби міста оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на в’їзд великовагового та великовантажного транспорту до столиці. Таке рішення прийняте постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з погіршенням погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

"Міська влада переконливо просить киян не користуватись особистими авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту. Столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження протягом 20 та 21 березня у зв’язку із погіршенням погодних умов. Також 20 та 21 березня у Києву очікується сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці пориви вітру, 7-12 м/с.