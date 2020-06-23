Из-за непогоды в Ивано-Франковской области ограничено движение по двум трассам

В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничено движение двумя автодорогами государственного значения. Дорога Н-09 стала полностью не проездной, по Р-24- запрещен проезд крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что движение по автодороге Н-09 сообщением "Мукачево-Рогатин" полностью заблокировано из-за разлива реки в переделах сел Татаров и Микуличин. Стоит отметить, что данный участок является единственной дорогой через горы, соединяющий Ивано-Франковскую и Закарпатскую области.

"В двух местах дорога разрушена и заблокирована: на дороге между Яремче и Микуличин произошел оползень, а в Татарове река подмыла дорогу. В самом Микуличине тоже разлился поток", - сообщили в полиции.

Также подтоплены участки трасы Р-24 в районе сел Криворивня Верховинского района и Подгайчики Коломыйского района.

"Дорога в селе Криворивня подтоплена в результате выхода из берегов реки Черный Черемош. Проезд транспортных средств возможен, кроме крупногабаритных. В селе Подгайчики вода подмыла мост в сторону Городенки. Могут проехать только легковые автомобили", - уточнили полицейские.

Правоохранители призвали водителей воздержаться от поездок соответствующими автодорогами.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

Также сообщалось, что пик непогоды в Ивано-Франковской области ожидается в среду, 24 июня.