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Из-за непогоды в Германии страховщики вынуждены выплатить около 1,7 млрд евро

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Германия, Пятница 09 июля 2021 06:11
Из-за непогоды в Германии страховщики вынуждены выплатить около 1,7 млрд евро Фото: В середине и в конце июня ряд регионов Германии претерпел сильных гроз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

По причине непогоды, которая настигла Германию в июне, страховым компаниям придется выплатить около 1,7 миллиарда евро возмещений. В стране были сильные грады и ураганы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Во многих регионах Германии в июне были зафиксированы ураганы, град и обильные ливни.

Это будет стоить немецким страховщикам 1,7 миллиарда евро.

"Такую сумму страховым компаниям придется выплатить клиентам за нанесенный непогодой ущерб, говорится в распространенном в четверг, 8 июля, сообщении немецкой страховой ассоциации (GDV) в Берлине", - говорится в сообщении.

Как подсчитали эксперты, только ущерб зданиям вследствие непогоды оценивается на 1 млрд евро. В свою очередь, автомобильные страховые компании оценивают сумму возмещений в 700 миллионов евро. Всего в июне непогода повредила 275 тысяч автомобилей и транспортных средств.

В середине и конце июня ряд регионов Германии претерпела сильных гроз, что привело ко второму по величине страхового убытка за последние 20 лет.

Среди наиболее пострадавших от непогоды регионов - земля Баден-Вюртемберг.

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