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Через негоду в Німеччині страховики змушені виплатити близько 1,7 млрд євро

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Німеччина, П'ятниця 09 липня 2021 06:11
Через негоду в Німеччині страховики змушені виплатити близько 1,7 млрд євро Фото: В середині та наприкінці червня низка регіонів Німеччини зазнала сильних гроз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Унаслідок негоди, яка настигла Німеччину у червні, страховим компаніям доведеться виплатити близько 1,7 мільярда євро відшкодувань. В країні були сильні гради й буревії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В багатьох регіонах Німеччини в червні були зафіксовані буревії, град і рясні зливи.

Це коштуватиме німецьким страховикам 1,7 мільярда євро.

"Таку суму страховим компаніям доведеться виплатити клієнтам за завдані негодою збитки, ідеться у поширеному у четвер, 8 липня, повідомленні німецької страхової асоціації (GDV) в Берліні", - йдеться в повідомленні.

Як підрахували експерти, тільки шкода будівлям внаслідок негоди оцінюється на 1 млрд євро. Своєю чергою, автомобільні страхові компанії оцінюють суму відшкодувань у 700 мільйонів євро. Загалом у червні негода пошкодила 275 тисяч автомобілів і транспортних засобів.

В середині та наприкінці червня низка регіонів Німеччини зазнала сильних гроз, що призвело до другого за величиною страхового збитку за останні 20 років.

Серед найбільш постраждалих від негоди регіонів - земля Баден-Вюртемберг.

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