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Из-за непогоды почти 230 населенных пунктов в Украине остались без света

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 31 августа, в результате осложнения погодных условий обесточены 229 населенных пунктов. Жители в трех областях остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, из-за непогоды отключение света произошло в таких областях:

  • Киевская - 130;
  • Черниговская - 92;
  • Кировоградская-7.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним вчера вечером столицу накрыла гроза, из-за чего была ограничена работа станции метро "Героев Днепра" и образовались пробки.

Добавим, сегодня в Украине ухудшится погода: на западе и востоке пройдут дожди.

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