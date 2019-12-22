Негода на півдні Європи забрала життя близько 10 людей

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Жертвами негоди стали 8 людей

В результаті двох буревіїв, які обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, стали не менше 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у середу країни охопив шторм "Ельза", а вже у суботу, 21 грудня, його змінив руйнівний ураган "Фабієн". Пориви вітру досягають 170 км/год. Негода забрала життя вже щонайменше 8 людей.

Зазначається, що у багатьох аеропортах було скасовано рейси, а в Португалії призупинили рух поїздів між Лісабоном та Порто через затоплення залізничних колій. У Франції закрили залізничні вокзали у Бордо, Тулузі та Андаї.

Крім того, шторм торкнувся півдня Британії, де сильні дощі спричинили вихід річок з берегів та руйнування багатьох будинків. Він повеней постраждала Італія. У Венеції вчора рівень води піднявся на 120 сантиметрів на рівнем моря, затопивши близько 30% міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії ухвалив рішення про виділення 65 мільйонів євро для відновлення Венеціанської лагуни та самого міста, постраждалого від декількох повеней. Ці кошти стали доповненням до вже виділених раніше 20 мільйонів євро на екстреному засіданні ради міністрів Італії.

Також РБК-Україна писало, що восени Центральною Європою пронеслися сильні урагани, що спричинили загибель чоловіка в Німеччині та підлітка у Словаччині. Сильний вітер порушував роботу поїздів, валив дерева та руйнував будинки. Подекуди негода призвела до затоплення територій.