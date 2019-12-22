ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Негода на півдні Європи забрала життя близько 10 людей

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 08:59
Негода на півдні Європи забрала життя близько 10 людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Жертвами негоди стали 8 людей

В результаті двох буревіїв, які обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, стали не менше 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у середу країни охопив шторм "Ельза", а вже у суботу, 21 грудня, його змінив руйнівний ураган "Фабієн". Пориви вітру досягають 170 км/год. Негода забрала життя вже щонайменше 8 людей.

Зазначається, що у багатьох аеропортах було скасовано рейси, а в Португалії призупинили рух поїздів між Лісабоном та Порто через затоплення залізничних колій. У Франції закрили залізничні вокзали у Бордо, Тулузі та Андаї.

Крім того, шторм торкнувся півдня Британії, де сильні дощі спричинили вихід річок з берегів та руйнування багатьох будинків. Він повеней постраждала Італія. У Венеції вчора рівень води піднявся на 120 сантиметрів на рівнем моря, затопивши близько 30% міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії ухвалив рішення про виділення 65 мільйонів євро для відновлення Венеціанської лагуни та самого міста, постраждалого від декількох повеней. Ці кошти стали доповненням до вже виділених раніше 20 мільйонів євро на екстреному засіданні ради міністрів Італії.

Також РБК-Україна писало, що восени Центральною Європою пронеслися сильні урагани, що спричинили загибель чоловіка в Німеччині та підлітка у Словаччині. Сильний вітер порушував роботу поїздів, валив дерева та руйнував будинки. Подекуди негода призвела до затоплення територій.

Буря в Канаді залишила без світла майже мільйон людей Забруднення повітря за рік спричинило 400 тисяч передчасних смертей у Європі
Новини України Европаураган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся