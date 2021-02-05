Непогода в Украине: возможные перебои со светом и остановка движения транспорта

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидается снегопад, гололед и шквальный ветер до 20 м/с. Такие погодные условия могут привести к обесточиванию населенных пунктов и нарушению движения транспорта в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 8 февраля в западных регионах, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются снегопады, метели и сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. На юге страны, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях будет идти мокрый снег, а на дорогах будет наблюдаться гололед (І уровень опасности - желтый).

Также в ведомстве предупреждают, что в стране может выпасть 20 - 40 см снега.

"Погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов... На отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращение движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых регионах ожидается значительное снижение температуры.

Напомним, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание. На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Однако пока неизвестно, сколько продлится похолодание.