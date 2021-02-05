Непогода в Україні: можливі перебої зі світлом та зупинка руху транспорту

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У понеділок, 8 лютого, в Україні очікується снігопад, ожеледиця та шквальний вітер до 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до знеструмлення населених пунктів та порушення руху транспорту у трьох областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 8 лютого у західних регіонах, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікуються снігопади, хуртовини та сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. На півдні країни, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській областях буде йти мокрий сніг, а на дорогах спостерігатиметься ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий).

Також у відомстві попереджають, що в країні може випасти 20 - 40 см снігу.

"Погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в деяких регіонах очікується значне зниження температури.

Нагадаємо, 8 лютого погода у Києві значно погіршиться.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах знизиться до -21. Проте поки невідомо, скільки триватиме похолодання.