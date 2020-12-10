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Непогода в Украине: в трех областях ограничат движение фур и автобусов

Автор: Игорь Литвиненко

В Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях ограничат движение грузовиков и автобусов из-за непогоды. Ограничения связаны с проведением обработки автодорог спецтехникой.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 10 декабря синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий - ожидается дождь и минусовая температура.

"Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В настоящее время осложнений движения и пробок не наблюдается", - сообщили в ГСЧС.

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Также спасатели призвали водителей к внимательности и осторожности на дорогах.

"Придерживайтесь безопасного скоростного режима, необходимых расстояний и учитывайте предостережения специалистов, планируя свой маршрут", - обратились к водителям спасатели.

Напомним, сегодня на большей части Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +9 градусов.

Отметим, ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится.

Прогноз погоды
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