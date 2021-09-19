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Непогода в Украине: без света остались 32 населенных пункта

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине значительно ухудшилась погода. В результате непогоды остались 32 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Из-за непогоды без света остались 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18, Николаевская - 8 и Черниговская - 6).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, останется под влиянием поля пониженного давления, а синоптическую картину обусловит атмосферный фронт, что вкупе принесет еще большее снижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождей и гроз.

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