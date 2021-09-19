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Негода в Україні: без світла залишились 32 населених пункти

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно погіршилась погода. В результаті негоди залишились 32 населених пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Через негоду без світла залишились 32 населені пункти у 3 областях (Сумська - 18, Миколаївська - 8 та Чернігівська - 6).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні в неділю, 19 вересня, залишиться під впливом поля зниженого тиску, а синоптичну картину зумовить атмосферний фронт, що укупі принесе ще більше зниження температури повітря, а також опади у вигляді дощів та гроз.

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