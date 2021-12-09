Непогода в Украине: без света остались 148 населенных пунктов в пяти областях

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 148 населенных пунктов. В результате чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 9 декабря, в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях, а именно:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня во всех областях облачно. Впрочем, отойдут дожди и снегопады.