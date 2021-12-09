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Непогода в Украине: без света остались 148 населенных пунктов в пяти областях

Автор: Мария Кучерявец

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 148 населенных пунктов. В результате чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 9 декабря, в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях, а именно:

  • Киевская - 64,
  • Черниговская - 47,
  • Житомирская - 15,
  • Винницкая - 18,
  • Донецкая - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня во всех областях облачно. Впрочем, отойдут дожди и снегопады.

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