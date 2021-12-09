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Негода в Україні: без світла залишилися 148 населених пунктів у п'яти областях

Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 148 населених пунктів. В результаті чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 9 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), знеструмлено 148 населених пунктів у п'яти областях, а саме:

  • Київська - 64,
  • Чернігівська - 47,
  • Житомирська - 15,
  • Вінницька - 18,
  • Донецька - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні у всіх областях хмарно. Втім, відійдуть дощі та снігопади.

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