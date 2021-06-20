Непогода в Украине: без света более 50 сел и городов, десятки домов и хозяйств в воде

По состоянию на утро 20 июня в четырех областях Украины наблюдаются проблемы с электроснабжением населенных пунктов вследствие непогоды . Всего обесточено 57 населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

Населенные пункты обесточены в Житомирской (23), Винницкой (20), Киевской (11) и Донецкой (3) областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады местных облэнерго.

Кроме того, в Днепропетровской области 48 частных жилых домов и 118 домохозяйств все еще остаются подтопленными в городе Днепр, а в Донецкой области в воде 30 приусадебных участков в мариупольском садовом товариществе "Метеор".

Как рассказали спасатели, в Мариуполе произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища на реке Кальчик, что и повлекло подтопление. Сейчас уровень воды постепенно снижается.