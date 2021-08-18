Непогода в Украине: без света 138 населенных пунктов, в Хмельницком подтоплены дома

По состоянию утро 18 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 138 населенных пунктов по Украине. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Из-за дождя, грозы и порывы ветра отключения света произошли в 7 областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 17-18 августа в городе Хмельницкий в результате осложнения погодных условий подтоплены 5 подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тысяч кубических метров воды.