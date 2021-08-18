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Непогода в Украине: без света 138 населенных пунктов, в Хмельницком подтоплены дома

Автор: Инна Собора

По состоянию утро 18 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 138 населенных пунктов по Украине. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Из-за дождя, грозы и порывы ветра отключения света произошли в 7 областях:

  • Житомирская - 70 населенных пунктах,
  • Киевская - 30,
  • Хмельницкая - 24,
  • Черниговская - 9,
  • Днепропетровская - 2,
  • Черновицкая - 2,
  • Кировоградская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 17-18 августа в городе Хмельницкий в результате осложнения погодных условий подтоплены 5 подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев. Спасатели откачали более 2 тысяч кубических метров воды.

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