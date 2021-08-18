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Негода в Україні: без світла 138 населених пунктів, в Хмельницькому підтоплені будинки

Автор: Инна Собора

Станом ранок 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 138 населених пунктів по Україні. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Через дощ, грозу та пориви вітру відключення світла сталися у 7 областях:

  • Житомирська - 70 населених пунктах,
  • Київська - 30,
  • Хмельницька - 24,
  • Чернігівська - 9,
  • Дніпропетровська - 2,
  • Чернівецька - 2,
  • Кіровоградська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, 17-18 серпня у місті Хмельницький внаслідок ускладнення погодних умов підтоплені 5 підвалів житлових будинків та повалено 16 дерев. Рятувальники відкачани понад 2 тисячі кубічних метрів води.

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