Негода в Україні: без світла 138 населених пунктів, в Хмельницькому підтоплені будинки

Станом ранок 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 138 населених пунктів по Україні. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Через дощ, грозу та пориви вітру відключення світла сталися у 7 областях:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, 17-18 серпня у місті Хмельницький внаслідок ускладнення погодних умов підтоплені 5 підвалів житлових будинків та повалено 16 дерев. Рятувальники відкачани понад 2 тисячі кубічних метрів води.