Непогода в Украине: спасатели сообщили об общей ситуации в стране

Спасатели сообщили об общей ситуации в стране, сложившейся в связи с непогодой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 20 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас небольшой снег наблюдается во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в г. Киеве. Небольшой дождь наблюдается в Одесский, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, отмечается, что остается обесточенным один населенный пункт в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня ночью ожидается снегопад.