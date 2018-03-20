Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Непогода в Украине: спасатели сообщили об общей ситуации в стране

НовостиОбщество    20.03.2018 - 17:36
Фото: спасатели (dsns.gov.ua)
Фото: спасатели (dsns.gov.ua)

Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается

Спасатели сообщили об общей ситуации в стране, сложившейся в связи с непогодой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 20 марта, опасных метеорологических явлений не наблюдается. Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас небольшой снег наблюдается во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в г. Киеве. Небольшой дождь наблюдается в Одесский, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, отмечается, что остается обесточенным один населенный пункт в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня ночью ожидается снегопад.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Непогода в Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, ГСЧС
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top