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У Києві сьогодні вночі очікується снігопад

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 16:22
Фото: у Києві очікується снігопад (УНІАН)
Фото: у Києві очікується снігопад (УНІАН)

Снігопад у Києві триватиме до середи

У Києві сьогодні вночі, 20 березня 2018 року, очікується снігопад. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У столиці вночі прогнозують снігопад: комунальники готові працювати у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до роботи у посиленому режимі готові 255 одиниць снігоприбиральної та 127 одиниць допоміжної техніки, а також 50 бригад із ручного прибирання у складі 353 працівників.

"За прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад триватиме у місті до середи. Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати вулично-дорожню мережу столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про сильний сніг та вітер в Україні завтра, 21 березня 2018 року. 

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, КМДА, Київ, Снігопад
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