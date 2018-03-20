У Києві сьогодні вночі очікується снігопад

У Києві сьогодні вночі, 20 березня 2018 року, очікується снігопад. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У столиці вночі прогнозують снігопад: комунальники готові працювати у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до роботи у посиленому режимі готові 255 одиниць снігоприбиральної та 127 одиниць допоміжної техніки, а також 50 бригад із ручного прибирання у складі 353 працівників.

"За прогнозом Українського гідрометцентру, снігопад триватиме у місті до середи. Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати вулично-дорожню мережу столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про сильний сніг та вітер в Україні завтра, 21 березня 2018 року.