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Негода в Україні: рятувальники повідомили про загальну ситуацію в країні

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 17:36
Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)
Фото: рятувальники (dsns.gov.ua)

Небезпечних метеорологічних явищ в Україні не спостерігається

Рятувальники повідомили про загальну ситуацію в країні, що склалася у зв'язку з негодою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:00 годину 20 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено. Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі невеликий сніг спостерігається у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях та у м. Києві. Невеликий дощ спостерігається у Одеський, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, зазначається, що знеструмленим залишається один населений пункт у Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні вночі очікується снігопад.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, ДСНС
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