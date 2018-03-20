Негода в Україні: рятувальники повідомили про загальну ситуацію в країні

Рятувальники повідомили про загальну ситуацію в країні, що склалася у зв'язку з негодою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:00 годину 20 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено. Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі невеликий сніг спостерігається у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях та у м. Києві. Невеликий дощ спостерігається у Одеський, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, зазначається, що знеструмленим залишається один населений пункт у Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні вночі очікується снігопад.