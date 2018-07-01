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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 10:08
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока

В Украине сегодня, 1 июля, на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так,согласно информации Укргидрометцентра, 1 июля на р. Ворона возле г. Тысменица (Тысменицкий район, Ивано-Франковская обл.) возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3 -1,0 м над уровнями на 08 час. 30 июня. Местами затопление поймы, при этом не исключено достижение отметки начального затопления приречных зданий.

"Во второй половине суток 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8 час. 30 июня составляет 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/сек. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ночью 1 июля на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы (Черновицкая обл.) ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста (уровень воды на 8 час. 30 июня равна 200 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 735-885 м3/сек. На низкорасположенных участках возможен выход воды на заводь.

Напомним, ранее сообщалось, что более чем 200 домовладений и 35 га земли в Ивано-Франковской области частично ушли под воду.

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Теги публикации: Гидрометцентр, паводок, наводнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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