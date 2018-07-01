Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку

В Україні сьогодні, 1 липня, на рiчках басейну Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку, йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Так,згідно з інформацією Укргідрометцентру, 1 липня на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Тисменицький район, Iвано-Франкiвська обл.) можливе продовження пiдйому рiвня води на 0,3 -1,0 м, над рiвнями на 08 год. 30 червня. Мiсцями затоплення заплави, при цьому не виключене досягнення вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.

"В другiй половинi доби 1 липня на р. Днiстер у створi гідрологічного поста Залiщики (Тернопільска обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 670-720 см над нулем поста (рiвень води на 8 год. 30 червня дорівнює 508 см над нулем поста), максимальна витрата води прогнозується в межах 1700-2100 м3/с. Часткове затоплення заплави, початкове затоплення сiльськогосподарських угiдь", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вночі 1 липня на р. Прут у створi гідрологічного поста Чернівці (Чернівецька обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 300-350 см над нулем поста (рiвень води на 8 год. 30 червня дорівнює 200 см над нулем поста), максимальна витрата води прогнозується в межах 735-885 м3/с. На низькорозташованих дiлянках можливий вихiд води на заплаву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більш ніж 200 домоволодінь і 35 га землі в Івано-Франківській області частково пішли під воду.