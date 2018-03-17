Непогода в Украине: обесточены 19 населенных пунктов

В частности, обесточивание произошло в Волынской области
В результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"17 марта-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской области по состоянию на 9:30 15 марта из-за погодных условий обесточены 1685 абонентов.
Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предупреждал, что в результате непогоды в Украине в ближайшие дни две трети страны будет находиться под красным уровнем угрозы.