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Непогода в Украине: обесточены 19 населенных пунктов

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 09:19
фото: ремонт ЛЭП (facebook.com/theministryofdefence.ua)
фото: ремонт ЛЭП (facebook.com/theministryofdefence.ua)

В частности, обесточивание произошло в Волынской области

В результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"17 марта-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской области по состоянию на 9:30 15 марта из-за погодных условий обесточены 1685 абонентов.

Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предупреждал, что в результате непогоды в Украине в ближайшие дни две трети страны будет находиться под красным уровнем угрозы.

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Теги: Гидрометцентр, обесточен, Снегопад
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