Негода в Україні: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

В Україні в найближчі дні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"17-19 березня в Україні складні погодні умови: 17 березня у західних та північних областях сильний сніг, хуртовини, у Закарпатській, більшості центральних та Харківській областях сильні опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; 18 березня в Україні, крім північних областей, хуртовини, на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях сильні снігопади, у Карпатах дуже сильний сніг; 19 березня хуртовини, у центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь", - йдеться в повідомленні

Очікується 17-19 березня в більшості областей, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 19 населених пунктів.