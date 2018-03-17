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Негода в Україні: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 13:37
Фото: негода в Україні (facebook.com/ukrgmc.official)
Фото: негода в Україні (facebook.com/ukrgmc.official)

В Україні очікується сильних сніг, хуртовини

В Україні в найближчі дні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

"17-19 березня в Україні складні погодні умови: 17 березня у західних та північних областях сильний сніг, хуртовини, у Закарпатській, більшості центральних та Харківській областях сильні опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; 18 березня в Україні, крім північних областей, хуртовини, на Закарпатті, Прикарпатті та в центральних областях сильні снігопади, у Карпатах дуже сильний сніг; 19 березня хуртовини, у центральних, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь", - йдеться в повідомленні

Очікується 17-19 березня в більшості областей, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 19 населених пунктів.

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Темы: Негода в Україні    Теги: синоптики, Снігопад
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