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Интервью

Непогода в Украине: на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 10:07
Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)
Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)

На Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды

Из-за непогоды в Украине на Прикарпатье подтоплено более 200 жилых домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей, прошедших на территории различных районов области 28 июня 2018 года зафиксировано подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий и сельскохозяйственных угодий.

"Всего подтоплено: 202 жилых здания, 8 подвальных помещений жилых домов, 20 придомовых территории, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в результате непогоды повреждено 14 км дорог местного значения и 3 моста.

"По оперативной информации по состоянию на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Фото: последствия непогоды в Украине (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 30 июня
Теги публикации: Гидрометцентр, Ивано-Франковск, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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