Негода в Україні: на Прикарпатті підтоплено понад 200 житлових будинків

На Прикарпатті тривають роботи з ліквідації наслідків негоди

Через негоду в Україні на Прикарпатті підтоплено понад 200 житлових будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у Івано-Франківській області через сильні дощі, що пройшли на території різних районів області 28 червня 2018 року зафіксовано підтоплення житлових та адміністративних будинків, присадибних ділянок, прибудинкових територій та сільськогосподарських угідь.

"Всього підтоплено: 202 житлові будівлі, 8 підвальних приміщень житлових будинків, 20 прибудинкових території, 40 присадибних ділянок, 35 га сільськогосподарських угідь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що внаслідок негоди пошкоджено 14 км доріг місцевого значення та 3 мости.

"За оперативною інформацією станом на 06:00 30 червня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищах Богородчани та Рожнятів, Городенківському, Долинському, Снятинському районах, на території Болехівської МР та в Івано-Франківську", - йдеться у повідомленні.

Наразі на Прикарпатті тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Фото: наслідки негоди в Українв (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях.