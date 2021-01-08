Непогода в Украине обесточила почти сотню населенных пунктов

Непогода в Украине по состоянию на утро 8 января обесточила 85 населенных пунктов. Ремонтные бригады уже приступили к работам.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий - снегопадов и порывов ветра - сработали системы защиты линий электропередач. Это привело к обесточиванию 85 населенных пунктов в шести областях.

В частности, обесточены в Житомирской области - 36 населенных пунктов, Киевской - 29, Донецкой - 7, Черкасской - 5, Ровенской - 4 и Кировоградской - 4.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет неблагоприятной, ожидается сильный штормовой ветер, местами будет идти мокрый снег и снег с дождем.

Кроме того, уже к концу текущей недели ожидается ухудшение синоптической ситуации. Метеорологи уверены, что с 9 января начнется похолодание в западных регионах, а уже 10 числа минусовые температуры будут преобладать во всех областях, кроме крайнего юга Украины. Температура воздуха опустится до -5, а уже с 14 января мороз может еще больше усилиться.