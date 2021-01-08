Негода в Україні знеструмила майже сотню населених пунктів

Негода в Україні станом на ранок 8 січня знеструмила 85 населених пунктів. Ремонтні бригади вже приступили до робіт.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов - снігопадів та поривів вітру - спрацювали системи захисту ліній електропередач. Це призвело до знеструмлення 85 населених пунктів у шести областях.

Зокрема, знеструмлено в Житомирській області - 36 населених пунктів, Київській - 29, Донецькій - 7, Черкаській - 5, Рівненській - 4 і Кіровоградській - 4.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні буде несприятливою, очікується сильний штормовий вітер, місцями йтиме мокрий сніг та сніг з дощем.

Крім того, вже до кінця поточного тижня очікується погіршення синоптичної ситуації. Метеорологи впевнені, що з 9 січня розпочнеться похолодання у західних регіонах, а вже 10 числа мінусові температури будуть переважати у всіх областях, крім крайнього півдня України. Температура повітря опуститься до -5, а вже з 14 січня мороз може ще більше посилитися.