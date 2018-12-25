Негода в Україні знеструмила понад сотню населених пунктів

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

У восьми областях знеструмлено 128 населених пунктів

В результаті погіршення погодних умов у ніч на 25 грудня були знеструмлені 128 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті поривів вітру, дощу та мокрого снігу знеструмлено 128 населених пунктів у восьми областях. Зокрема, у Дніпропетровській - 46, Кіровоградській - 43, Миколаївській - 16, Чернівецькій - 8, Київській - 6, Черкаській - 5, Запорізькій - 2 і Чернігівській областях - 2.

Також повідомляється, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на дорогах забезпечено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 грудня у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікується сильний сніг та хуртовини. Крім того, у Приазов'ї та на сході прогнозується сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

У нічний час температура повітря складе від -3 до -8, а вдень очікується від -1 до -6. У південних і східних регіонах в середньому температура буде варіюватися від -3 до +2.