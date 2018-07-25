Негода в Україні знеструмила майже 70 населених пунктів

Найбільше населених пунктів знеструмлено у Львівській області

В результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 66 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 07:00 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях. Зокрема, у Львівській - 32, Київській - 22, Чернівецькій - 6, Луганській - 4 і Дніпропетровській - 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Києві очікуються короткочасні дощі та грози. У міській адміністрації відзначають, що денна температура повітря в столиці складе до +27, вночі очікується до +19. Крім того, 25 липня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вітер змінних напрямків, до 8 м/с.

Зазначимо, через циклон у більшості областях України пройдуть дощі, грози і зливи. Проте синоптики припускають, що незабаром погода зміниться.