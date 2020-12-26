Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов

Непогода в Украине на утро 26 декабря обесточила более 350 населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавская область.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий, мокрого снега и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач, что привело к обесточиванию 357 населенных пунктов в пяти областях. В частности, в Полтавской области - 281, Сумской - 46, Донецкой - 15, Днепропетровской - 13 и Черновицкой - 2 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские спасатели перешли на усиленных режим в период празднования католического Рождества.

Отметим, на этой неделе в результате осложнения погодных условий в среду, 23 декабря, произошло более тысячи ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 64 были травмированы. Кроме того, в Киеве из-за сильного снега произошел транспортный коллапс, по столице фиксировали десятки автомобильных аварий.