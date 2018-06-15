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Непогода в Украине обесточила почти 300 населенных пунктов

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 08:47
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Больше всего от непогоды пострадала Киевская область

В Украине в результате ухудшения погодных условий по состоянию на утро 15 июня обесточены почти 300 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в результате ухудшения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173, Винницкая - 72, Житомирская - 31, Черкасская - 19 населенных пунктов.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева в результате падения дерева была смертельно травмирована женщина. В Василькове Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли 8 зданий, а в Глевахе Васильковского района в результате падения ветви дерева был травмирован еще один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины.  

 

Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +33
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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