Непогода в Украине обесточила почти 300 населенных пунктов

Больше всего от непогоды пострадала Киевская область

В Украине в результате ухудшения погодных условий по состоянию на утро 15 июня обесточены почти 300 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в результате ухудшения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173, Винницкая - 72, Житомирская - 31, Черкасская - 19 населенных пунктов.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева в результате падения дерева была смертельно травмирована женщина. В Василькове Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли 8 зданий, а в Глевахе Васильковского района в результате падения ветви дерева был травмирован еще один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о сильных дождях на западе Украины.