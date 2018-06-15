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Негода в Україні знеструмила майже 300 населених пунктів

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 08:47
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Найбільше від негоди постраждала Київська область

В Україні в результаті погіршення погодних умов станом на ранок 15 червня знеструмлено майже 300 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що в результаті погіршення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) знеструмлено 295 населених пунктів у 4 областях, а саме: Київська - 173, Вінницька - 72, Житомирська - 31, Черкаська - 19 населених пунктів.

Крім того, в Голосіївському районі Києва в результаті падіння дерева була смертельно травмована жінка. У Василькові Київської області, за попередніми даними, пошкоджено покрівлі 8 будівель, а в Глевасі Васильківського району внаслідок падіння гілки дерева була травмована ще одна особа. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про сильні дощі на заході України.

 

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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