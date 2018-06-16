Негода в Україні знеструмила майже 130 населених пунктів

Найбільше від негоди постраждала Полтавська область

В Україні в ніч на 16 червня в результаті погіршення погодних умов знеструмлено 129 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що вночі 16 червня в результаті погіршення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) знеструмлено 129 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Полтавська - 57, Сумська - 47, Черкаська - 15, Київська - 8 і Чернігівська - 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про пожежну небезпеку в Україні до 18 червня.

"16-18 червня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні ДСНС.