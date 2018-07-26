Непогода в Украине обесточила почти 120 населенных пунктов

Населенные пункты обесточены в семи областях страны

Непогода в Украине за минувшие сутки обесточила почти 117 населенных пунктов в семи областях страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 25 июля в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также в результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях. В частности, в Запорожской - 30, Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12, Кировоградской - 4 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что накануне в Киеве залило дождем улицы и подземные переходы. В частности, от высокого уровня воды автомобили буквально "плыли" на дороге, похожая ситуация наблюдалась на тротуарах и в подземных переходах. Также из-за ливня в Киеве образовались пробки по всему городу. Кроме того, на улице затопило помещения Соломенского суда, а в Подольском районе обвалилась часть Кирилловского путепровода.