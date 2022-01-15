Непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов

Сообщается, что из-за сильных порывов ветра обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях. В частности, во Львовской области - 226, Киевской - 201, Черниговской - 184, Хмельницкой - 166, Житомирской - 163, Сумской - 160, Полтавской - 73, Тернопольской - 53, Черкасской - 40, Черновицкой - 34, Донецкой - 28, Ровенской - 26, Днепропетровской - 22, Винницкой - 20, Луганской - 11, Кировоградской - 11.

Киев

Вчера вечером в Святошинском районе на улице Верховинной на автомобиль упало дерево. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Всего по Киеву упали 6 деревьев и два столба, повреждены 11 авто, торговый киоск и два билборда.

Киевская область

Из-за сильного ветра произошло смещение строительного крана на недостроенный дом в Буче. В Броварах сорвало крышу административного здания, в селе Княжичи - крышу местной школы, в поселке Калиновка - крышу дома культуры.

Ровенская область

В поселке Степань Сарненского района шквальным ветром поврежден металлический дымоход котельной, без тепла остались школа, районная больница и гериатрический центр.

Черниговская область

В поселке Сосница Корюковского района в результате порывов шквального ветра повреждена крыша детского сада.