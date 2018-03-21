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Негода в Україні: знеструмленими залишаються 18 населених пунктів

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 08:20
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)
Фото: негода в Україні (РБК-Україна)

Негода в Україні знеструмила населені пункти в двох областях

У результаті негоди в Україні станом на ранок 21 березня залишаються знеструмленими 18 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 07:00 залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Миколаївська - 11 і Донецька - 7. Також повідомляється, що рух автомобільного транспорту на дорогах забезпечено, а підрозділи ДСНС за добу відбуксирували 169 автомобілів. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження. Зокрема, вночі та вранці у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікується сильний сніг та хуртовини. У південних, центральних і східних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, на Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На дорогах України ожеледиця.

 

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, ДСНС, обесточен
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