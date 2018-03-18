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Непогода в Украине: ночью обесточены 134 населенных пункта

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 08:09
Фото: снегопады в Украине (РБК-Украина)
Фото: снегопады в Украине (РБК-Украина)

Проблемы с электроснабжением имеются у восьми областях страны

В результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач ночью произошло обесточивание 134 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пункта в восьми областях, а именно: Закарпатская - 81, Львовская - 29, Сумская - 7, Луганская - 6, Донецкая - 5, Сумская - 4, Запорожская - 1 и Черкасская - 1", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине из-за срабатывания системы защиты ЛЭП обесточены 19 населенных пунктов в Волынской области.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, обесточен, Снегопад
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