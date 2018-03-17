Негода в Україні: знеструмлено 19 населених пунктів

Зокрема знеструмлення сталося у Волинській області
Унаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"17 березня через ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лисичанську Луганської області станом на 9:30 15 березня через погодні умови знеструмлено 1685 абонентів.
Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко попереджав, що в результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни буде перебувати під червоним рівнем загрози.