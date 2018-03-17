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Негода в Україні: знеструмлено 19 населених пунктів

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 09:19
фото: ремонт ЛЕП (facebook.com/theministryofdefence.ua)
фото: ремонт ЛЕП (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Зокрема знеструмлення сталося у Волинській області

Унаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"17 березня через ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лисичанську Луганської області станом на 9:30 15 березня через погодні умови знеструмлено 1685 абонентів.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко попереджав, що в результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни буде перебувати під червоним рівнем загрози.

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Теги: Гідрометцентр, обесточен, Снігопад
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