UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Непогода в Украине: в МВД предупредили о возможном прекращении движения транспорта

Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

Популярные новости
В Украине отменили трудовые книжки. Что нужно знать 05 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
В Украине запускают автоматическое начисление пенсий 05 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний 04 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
В Ивано-Франковской области ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19 04 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021

«Вниманию водителей: предупреждение об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращения движения транспорта!», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозу Укргидрометцентра, 8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, возможен прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях – 30-40 см.

На Прикарпатье и в южных областях снег постепенно превратится в дождь, предполагается налипание мокрого снега, гололед.

На Закарпатье прогнозируют значительный дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели обратились к владельцам транспортных средств с призывом воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

Напомним, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/сек. Температура -7-10 мороза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Киев сегодня закроют для грузовиков из-за снегопада  
На западе Украины возможны подтопления дорог и угодий
Резкое похолодание в Киеве и морозы до -12: погода в Украине ухудшилась
Прогноз погоды