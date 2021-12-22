Непогода в Украине. В Киеве ограничили въезд грузовиков, в горах - угроза схода лавин

С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев.

Также объявлено штормовое предупреждение в горах. 22 декабря на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз погоды на сегодня

В западных областях температура воздуха днем составит -2 -5 градусов, ночью -6 -14.

На севере страны столбики термометра покажут -5 -8 днем, а ночью -11 -13 градусов.

В восточных областях температура воздуха составит днем -8 -11, ночью -12 -17.

На юге страны днем синоптики прогнозируют -1 -4 градуса, а ночью -4 -10.

В центральных областях температура воздуха составит -3 -7 градусов днем, а ночью -9 -13.